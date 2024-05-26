AMBUSH ROLLIE CHAIN BRACELET 20cm

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商品詳細
AMBUSH（アンブッシュ）【カラー】ゴールド【実寸(cm)】腕まわり:20cm,幅:1cm【付属品】巾着袋 箱【素材】ステンレススチール※購入してほとんど着けていません。あくまでも中古品ですのでご理解のほど宜しくお願い
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