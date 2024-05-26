「白井晟一－精神と空間／SHIRAI-ANIMAetPERSONA」白井晟一著青幻舎2010年9月発行初版B5版、184ページ※「呉羽の舎」図面複写付録（B2サイズ）付き小口や外縁に、経年による黄ばみやシミが少しあります。



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建築家 白井晟一 精神と空間」展 １: 「ちーき・にっき」



白井晟一 入門（渋谷区立松濤美術館）｜美術手帖



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