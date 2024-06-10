任天堂 スイッチ本体 NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

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ご覧いただきありがとうございます。任天堂のスイッチ本体です。ーーーーーメーカー：任天堂商品名：NintendoSwitch型番：HAD-S-KAAAAカラー：グレー購入時期：2020年01月備品：ジョイコン・ＡＣアダプター・ ドック・ジョイコングリップ（未使用）・ ジョイコンストラップ（未使用）・ HDMIケーブル・セーフティガイド ＊全部有り 状態：中古品備考：バッテリー増量版ーーーーー家にSwitch本体が２台あり、サブ用・寝室用で保持しておりました。不要となったため、出品します。サブで使用していたので、使用時間はかなり短めです。（合計１００時間未満）購入後すぐに、画面保護フィルム・本体カバーを装着しておりました。本体裏に、使用に伴うスリ傷があります。（画像４枚目）他部分は目立つ傷等もなく、かなり良い状態だと思います。画面保護フィルム付きでお渡しします。返品・クレームはお受け出来ませんので、よろしくおねがいします。#任天堂#ゲーム#アクション#スイッチ#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#Switch#ゲーム#本体#バッテリー増量#HAD_S_KAAAA