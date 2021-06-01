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blackpink The show Livestream
商品番号 W88511980286
商品名

blackpink The show Livestream
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 4,400 円
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商品詳細

blackpinkTheshowLivestreamになります‪‪❤︎‬現在廃盤品です！トレカはallのみです。それ以外揃っています！(別でジェニちゃんのみ販売しております。)開封した際に、ポスタカードを1枚ずつスリーブに入れた為、元々の袋を無くしてしまいました。まとめてではなく、1枚ずつスリーブに入った状態で発送致します。#blackpink#jisoo#jennie#rose#lisa#TheshowLivestream#ブラックピンク#ジス#ジェニ#ロゼ#リサ
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