★希少 状態良好★Wiiであそぶ メトロイドプライム2 ダークエコーズ

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商品詳細
★即購入OK‼︎★【ケース、説明書、ディスク】のセット。※ジャケットにWii特有の黄ばみ感あります。・ディスク盤面うっすらすり傷ありますがきれいで動作に問題ありません。・説明書折れなくきれいです。・ケース目立った傷なくツルツルで非常にきれいです。★動作確認、アルコール消毒済み。よろしくお願いいたしますm(__)m「Wiiであそぶメトロイドプライム2ダークエコーズ」任天堂定価:￥3619#任天堂#ゲーム#アドベンチャー#Wii#Wiiレア
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