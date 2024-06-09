ドラゴンクエスト AM ビッグクリアフィギュア ホイミスライムと仲間たち編など

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未開封品ドラゴンクエストアミューズメントグッズシリーズすべてラメなしのクリアフィギュアになります。ビッグクリアフィギュアスライムナイト＆メタルライダーバラ売り不可値引き交渉不可即購入ok新品・未開封ですが、プライズ品の為外箱に細かな傷、スレ、凹み、角つぶれ等がある場合がございますご理解の上ご購入下さい。