TWICE Celebrate ツウィ ソロトレカ ソロジャケット

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商品詳細
Celebrateのソロトレカ＆ソロ盤のセットです即購入⭕️トレカは厚紙orダンボール+防水で発送致します。⚠️硬質ケース希望の場合+55円で対応致します。購入前にお申し付けください。発送までの日数を4~7日と設定しておりますができるだけ早く発送します。twiceTWICEトゥワイスグッズ公式グッズアルバムcdナヨンジョンヨンモモサナジヒョミナダヒョンチェヨンツウィトレカラントレオールトレカ特典トレカCelebrateソロトレカセレブレイト
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