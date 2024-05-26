Newニンテンドー3DS LL 本体 ライム×ブラック

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☆送料無料、コメント不要、即購入OKです◇商品◇Newニンテンドー3DSLL本体ライム×ブラック〇動作確認/初期化/クリーニング 済み◇状態◇中古品・表面使用に伴う軽いスレキズ等ありますが、ひどいキズやヨゴレ、破損個所はなくお使いいただくには問題ない状態です。・背面使用に伴う軽いスレキズありますが、目立つキズやヨゴレ等なくお使いいただくには問題ない状態です。・内側液晶部分は軽いスレキズ少しありますが、全体的にひどいキズやヨゴレ等なく比較的キレイな状態かと思います。それ以外の部分は多少の使用感はございますが、目立つキズやヨゴレ等なく比較的キレイな状態かと思います。◇内容◇・Newニンテンドー3DSLL本体・タッチペン※中古品ですので多少なりとも使用感はございますので、新品同様のコンディションをお求めの方はご遠慮ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#ニンテンドー#任天堂#ニンテンドー3DS#3DS#3dsLL#Newニンテンドー3ds#Nintendo#23