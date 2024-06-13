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レア　van halen 直筆　サイン　CD ヴァン　ヘイレン　バンヘイレン
商品番号 Q21562302870
商品名

レア　van halen 直筆　サイン　CD ヴァン　ヘイレン　バンヘイレン
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 12,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コレクション整理の為出品します。国内盤CDのジャケットにメンバー4人エドワード・ヴァン・ヘイレンアレックス・ヴァン・ヘイレンゲイリー・シェローンマイケル・アンソニーの直筆サインが綺麗に入っています。エディヴァンヘイレンは2020年10月6日に65歳で亡くなったので貴重です。ジャケットと解説の下側トレー爪跡の痛みあります。盤面綺麗です。ケーススレ擦り傷あります。帯なし。探されていたファンの方購入よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。EdwardEddieエディDavidLeeRothGaryCheroneエクストリームextremeバットカンパニーポールロジャースkissチープトリックxjapanYOSHIKIヨシキgibsonギブソンfenderフェンダーデフレパードdefleppardozzyosbourneblacksabbathオジーオズボーンブラックサバスイーグルスeaglesbeatlesビートルズローリングストーンズrollingstonesメタリカスレイヤーアンスラックスガンズアンドローゼズ伊藤政則モトリークルースキッドロウmetallicagunsn'rosesaerosmithエアロスミスmotleycrueskidrowslayeranthraxhardrockjudaspriestironmaidenアイアンメイデンジューダスプリーストドリームシアタードッケンacdcbonjovikissナイトレンジャークイーンqueenmetallicacheaptricknirvanaニルヴァーナカートコバーンブラッククロウズフーファイターズパンテラダムヤンキーズホワイトスネイクwhitesnakeテスラポイズンpoisonwhitelionホワイトライオンteslaサミーヘイガーモーターヘッドMotörheadsexpistolsセックスピストルズマネスキンmaneskinメガデスmegadethpanteraLEDzeppelinレッドツェッペリンジャーニーjoneyハードロックカフェ
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