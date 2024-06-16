劇場版鬼滅の刃　 無限列車編　 Blu-ray 未開封　※開封画像あります

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このたびは、数ある商品の中から興味を持っていただき、まことにありがとうございます。劇場版鬼滅の刃 無限列車編 Blu-ray未開封です。写真3.4.5.6は、自宅にあるのを撮影したものです。送料・手数料込みでこちらの値段です。ご納得頂けた方での購入をお願いします。素人、自宅保管ですのでご容赦ください。何か質問等、ございましたら、コメントよろしくお願いします。少ないですが、、他にも鬼滅の刃グッズを出品しております。どうぞ立ち寄ってみてください。尚、梱包、発送の過程で折り目、シワが付く場合がございます。ご理解のほどよろしくお願い致します。神経質な方はご遠慮いただいた方がよろしいかと思われます。以上を踏まえてご検討よろしくお願いします。#鬼滅の刃#無限列車編#竈門炭治郎#煉獄杏寿郎#猗窩座#魘夢#Blu-ray#アニプレックス「劇場版鬼滅の刃無限列車編('20アニプレックス/集英社/ufotable)〈完全生産限定版・2枚組〉」花江夏樹/鬼頭明里/外崎春雄定価:￥9000#花江夏樹#鬼頭明里#外崎春雄#CD・DVD国内で上映された映画の興行収入ランキング1位を記録した人気アニメ『鬼滅の刃』の劇場版。第1期アニメの最終話からつながる本劇場版は、鬼が乗っ取った“無限列車”を舞台に、炭治郎と炎柱・煉獄杏寿郎らが鬼と戦うストーリーが展開されている。