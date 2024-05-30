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ロジェ.カイヨワ著作　石が書く　新潮社版　元版初版美本　創造の小径シリーズ
商品番号 I26932134499
商品名

ロジェ.カイヨワ著作　石が書く　新潮社版　元版初版美本　創造の小径シリーズ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1975年　新潮社発行書籍創造の小径シリーズロジェ.カイヨワ著作岡谷公二先生　翻訳石が書く　カバー.箱附属初版　元パラピン付です。こちらは元版になります。再刊本ではありません‼️。(翻訳者も異なります)シミ、ダメージ等は特に見受けられません。レアな完本初版美本になりますので、状態の良好な元版をお探しの方は、画像をご覧のうえ、どうぞご確認ご検討くださいませ。宜しくお願いいたします。
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