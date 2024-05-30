ロジェ.カイヨワ著作　石が書く　新潮社版　元版初版美本　創造の小径シリーズ

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商品詳細
1975年 新潮社発行書籍創造の小径シリーズロジェ.カイヨワ著作岡谷公二先生 翻訳石が書く カバー.箱附属初版 元パラピン付です。こちらは元版になります。再刊本ではありません‼️。(翻訳者も異なります)シミ、ダメージ等は特に見受けられません。レアな完本初版美本になりますので、状態の良好な元版をお探しの方は、画像をご覧のうえ、どうぞご確認ご検討くださいませ。宜しくお願いいたします。
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肌触りがいい ロジェ.カイヨワ著作 石が書く 新潮社版 元版初版美本 ...
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石が書く | ロジェ・カイヨワ, 菅谷 暁 |本 | 通販 | Amazon
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石が書く (叢書 創造の小径)
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