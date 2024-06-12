SixTONESファースト,セカンドアルバム(クリアファイル3枚付き)

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商品詳細
ファーストアルバムは通常版で約20Pのフォトブック付き(パッケージされていませんが保存状態は綺麗です。)セカンドアルバムは通常版、初回限定盤AとB(初回限定盤AとBにはDVDと約20Pのフォトブック付き)こちらは全てパッケージされています。値段次第で値引き可能です。
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