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インディアン　フェザーヘッドドレス
商品番号 P24557391848
商品名

インディアン　フェザーヘッドドレス
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 8,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3、4年前にインドネシアの空港で購入しました。ハロウィンで使えると思ったのですがコロナ禍で使えず、もうこんな派手な格好はしないので出品です。新品未使用で劣化もほとんどなく美品です。(でもノークレームでお願いします汗)割と本格的な仕様になってます。男女関係なく使えると思います。かぶるだけですが割と安定してます。
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