美品　プレイステーション5 ps5 本体　付属品完備

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商品詳細
「プレイステーション5」定価:￥60.478ff16をやるつもりで購入したもののプレイする時間が全く取れない為出品します。使用期間1ヶ月未満の極美品です。【セット内容】・本体・配線一式 ・コントローラー ・箱、内箱、包装紙・印刷物一式・ベース※初期化済み※動作確認済み※即購入可すり替え防止の為、返品対応は致しかねます。ご了承下さいませ。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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