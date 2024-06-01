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オルティガSR 2枚美品
商品番号 C34994872201
商品名

オルティガSR 2枚美品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 3,374 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレイ用でお考え下さい。開封後即スリーブに入れました。また個人的に美品と思われますが、素人検品、保管の為、コレクション用などで完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。※返品、キャンセルは致しかねます。
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