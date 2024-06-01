オルティガSR 2枚美品

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商品詳細
プレイ用でお考え下さい。開封後即スリーブに入れました。また個人的に美品と思われますが、素人検品、保管の為、コレクション用などで完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。※返品、キャンセルは致しかねます。
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