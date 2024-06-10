ニャロメの万博びっくり案内 第１集 １９７０年発行

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実業之日本社フジオプロから１９７０年に発行された『ニャロメの万博びっくり案内』第１集になります。最初の方はカラーページが続き、後半はモノクロですが、ふんだんに絵が使われていて読むのに楽しい本です。中身は問題ありませんが、写真５のように表紙の角がなくなっていて、写真6のように最後のページに少し破れと書き込みがあり、写真7のように落丁寸前のページがあります。他、素人保管のためご了承の上お申し込みください。#ニャロメ#赤塚不二夫#漫画家#万博#日本万国博覧会#エキスポ#フジオプロ#実業之日本社#アッコちゃん