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ジョシュア　トレカ　セブチ　seventeen dicon
商品番号 G69870981972
商品名

ジョシュア　トレカ　セブチ　seventeen dicon
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トレカ1枚。すぐにスリーブに入れました。素人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください
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