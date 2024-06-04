竹久夢二　　大正ロマン　3点纏め売り　平成版　額装仕立て　BF

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種類···木版画 形式···額縁入り主題···人物・肖像 竹久夢二 平成版 美人画 大正ロマン 3点共額装 作品共概良です 額装仕立てなので何時でも掲載できる状態でございます。 ゆうパックにて80サイズにて配送致します。お好き方のご入札参加お待ち申し上げます。