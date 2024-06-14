最終値下げxikers ハンドサイン 握手会 スクラッチ

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商品詳細
xikersのハンドサイン会に参加出来るスクラッチです。ヒョヌのものになります。10/6関西に行くことができなくなった為出品しております。10/4.5のイベントには参加するためその時手渡しも可能です。
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