中古本です。表紙にやや傷みがありますが、全体的に綺麗だと思います。2巻5巻にはDVDが付属します。お値引き交渉承ります。定価(税別)1巻2,000円2巻3,200円3巻2,000円4巻2,800円5巻2,800円合計14,080円(税込)#石橋真二#石橋_真二#是枝祥子#是枝_祥子#黒澤貞夫#黒澤_貞夫#本#社会／社会・福祉



介護福祉士 実務者研修テキスト第1〜5巻 【楽ギフ_のし宛書】 www.acr ...



介護福祉士 実務者研修テキスト第1巻〜第5巻 | フリマアプリ ラクマ



介護福祉士 実務者研修テキスト第1〜5巻 【楽ギフ_のし宛書】 www.acr ...



介護福祉士 実務者研修テキスト第1巻〜第5巻



医療的ケア 第３版 | 中央法規オンラインショップe-books



介護福祉士実務者研修テキスト 第５巻 / 新田 國夫/川村 佐和子/上野 ...



介護福祉士資格取得のための実務者研修テキスト 第１巻 人間と社会 ...



介護福祉士実務者研修テキスト 1〜5巻セットの通販 by 翼's shop｜ラクマ



Amazon.co.jp: 介護福祉士実務者研修テキスト第2版 第３巻介護Ⅱ ...



商品詳細ページ | メディカルブックセンター



介護福祉士実務者研修テキスト 第1巻 第4版 人間と社会



介護福祉士実務者研修テキスト 第5巻 医療的ケアの通販 by ...



介護福祉士実務者研修テキスト | 特集 | 中央法規出版



介護福祉士実務者研修テキスト 1〜5巻セットの通販 by 翼's shop｜ラクマ



介護福祉士実務者研修テキスト 第1〜5巻 セットの通販 by m子's shop ...