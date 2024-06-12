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介護福祉士　実務者研修テキスト第1〜5巻
商品番号 P51493771296
商品名

介護福祉士　実務者研修テキスト第1〜5巻
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古本です。表紙にやや傷みがありますが、全体的に綺麗だと思います。2巻5巻にはDVDが付属します。お値引き交渉承ります。定価(税別)1巻2,000円2巻3,200円3巻2,000円4巻2,800円5巻2,800円合計14,080円(税込)#石橋真二#石橋_真二#是枝祥子#是枝_祥子#黒澤貞夫#黒澤_貞夫#本#社会／社会・福祉
http://narcologia.ru/goods/subtropical336201.html
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