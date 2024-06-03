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商品詳細
グルーシャSAR自引き後すぐにスリーブ、硬質ケースにいれて保管しています！避けれない初期傷等ある場合がありますので写真を見てご理解いただける方お願いしますカードの状態は画像を確認し納得した上でのご購入をお願いします。プレイ用でお願いします。神経質な方は御遠慮ください。すり替え防止の為返品交換できません。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/ordering926879.html
http://narcologia.ru/goods/smear472404.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant81882.html
最終❗️グルーシャSAR
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