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- 弦交換済み Valente VN-30 4/4 S.EASTMAN製弓付属
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商品詳細
入門用バイオリンのValenteVN-304/4です弦交換済みですので届いてすぐ弾いていただけると思います。付属品も付いていて始めるのには最適です。全体的に小傷などの使用感があります。ケースに一部劣化があります。付属品ケース弓(S.EASTMAN製)ミュート松脂肩当て調子笛音叉M265種類···バイオリンレベル···初心者
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