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【美品】富士通 FM TOWNS MARTY 本体一式 ★通電確認済み
商品番号 H50006748281
商品名

【美品】富士通 FM TOWNS MARTY 本体一式 ★通電確認済み
ブランド名 富士通
特別価格 税込 19,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【美品】富士通FMTOWNSMARTY本体一式手元にCDやソフトがないため通電確認のみとなります。トラブル防止のため【ジャンク品扱い】とします。比較的綺麗な状態ですが30年ほど前の商品となりますので、劣化やキズ、汚れなどがございます。神経質な方ご遠慮ください。外箱・説明書などの付属品はありません。写真に写っているものがすべてです。神経質な方、完璧を求める方ご遠慮ください。問題点はすべて記載したつもりですが、見落としなどありましたら、ジャンク品のためご容赦ください。#富士通#FUJITSU#ゲーム機#FMTOWNSMARTY#タウンズマーティー
http://narcologia.ru/goods/perforce591665.html
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