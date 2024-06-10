【値下げ】マフラータオル☆7 MEN 侍 マフラータオル 25

▷▶トラブル防止のためプロフをご一読下さい▷▶全品値下げ・取り置き不可▷▶素人検品、見落とし等ご理解頂ける方のみ▷▶専用出品は購入しないで下さい✩┈┈┈┈∘*┈┈୨୧┈┈*∘┈┈┈┈✩2019ジャニーズJr.8.8祭り〜東京ドームから始まる〜マフラータオル新品未開封品となります。数年前に販売されたもののため経年劣化等ある可能性がありますのでご了承下さい。ジャニーズJr.7MEN侍中村嶺亜菅田琳寧本髙克樹佐々木大光今野大輝矢花黎✩┈┈┈┈∘*┈┈୨୧┈┈*∘┈┈┈┈✩▷▶水濡れ防止での発送▷▶梱包厚みの都合上、上記での発送となりますのでご了承の上でご購入下さい。(送料差額負担で可能)▷▶予告なく【らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便】変更する場合があります。希望がある場合は必ず購入前にコメント下さい。(対応不可の場合あり)



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