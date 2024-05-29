76鍵用 キーボード ケース

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商品詳細
76鍵用キーボードケースキーボードバッグRolandFA07用のケースです。ケース自体の厚みに加えて四方に緩衝材が付いており保護機能は高いと思います。背負えるケースです。折りたたんでの送付になります。
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