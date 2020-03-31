美品 Nintendo Switch マリオ35周年記念モデル SDカード付き

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商品詳細
Switchのマリオレッド\u0026ブルーになります。マリオ35周年の記念として期間限定で発売されていたモデルです。目立った傷もなくとても綺麗です。保護フィルムをつけているため画面への傷もありません。写真にはありませんが、新品未使用のACアダプターとHDMIケーブルもお付けします。オマケとして32gbのsdカードもお付けします。#Switch#マリオ#35周年
http://narcologia.ru/goods/traverse929026.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce189155.html
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