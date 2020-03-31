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美品 Nintendo Switch マリオ35周年記念モデル SDカード付き
商品番号 E73424451007
商品名

美品 Nintendo Switch マリオ35周年記念モデル SDカード付き
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 12,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Switchのマリオレッド\u0026ブルーになります。マリオ35周年の記念として期間限定で発売されていたモデルです。目立った傷もなくとても綺麗です。保護フィルムをつけているため画面への傷もありません。写真にはありませんが、新品未使用のACアダプターとHDMIケーブルもお付けします。オマケとして32gbのsdカードもお付けします。#Switch#マリオ#35周年
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