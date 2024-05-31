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- 値下★ 小林幸三『赤富士（F4号）』油彩画・油絵 風景画 富士山 開運・油絵
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商品詳細
【商品説明】作家名：小林幸三タイトル：赤富士（F4号）技法：油彩画キャンバスサイズ：ヨコ333ｘタテ242ｘハバ20（mm）【補足説明】新品 キャンバスのみ 作者直筆サイン 真筆【商品解説】■作品解説雄大にそびえる富士が、雲を棚引かせ赤く染まっています。色の微妙な変化の表現がとても美しく、印象的です。赤富士は幸運と新たなる飛躍を招くと言われています。■作者略歴小林幸三（こばやし・こうぞう）昭和22年生まれ、兵庫県神戸市出身市展出品入賞個展数回グループ展数回外遊２回絵画の種類...油彩画・油絵主題...風景・海景
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