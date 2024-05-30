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YAMAHA ハイハットスタンド HS650A
商品番号 D35744586208
商品名

YAMAHA ハイハットスタンド HS650A
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年7月10日に購入したドラムセットのハイハットスタンドをアップグレードしたため、出品しました。1か月ほど使用しましたが、新品同様の品物です。※専用箱はありません。※取扱説明書は以下のサイトからダウンロードして下さい。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/3/315613/HS850_740A_650A.pdf
http://narcologia.ru/goods/stage475197.html
http://narcologia.ru/goods/financier123260.html
http://narcologia.ru/goods/plaque321907.html

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