YAMAHA ハイハットスタンド HS650A

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商品詳細
2023年7月10日に購入したドラムセットのハイハットスタンドをアップグレードしたため、出品しました。1か月ほど使用しましたが、新品同様の品物です。※専用箱はありません。※取扱説明書は以下のサイトからダウンロードして下さい。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/3/315613/HS850_740A_650A.pdf
http://narcologia.ru/goods/stage475197.html
http://narcologia.ru/goods/financier123260.html
http://narcologia.ru/goods/plaque321907.html
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