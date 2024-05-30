2023年7月10日に購入したドラムセットのハイハットスタンドをアップグレードしたため、出品しました。1か月ほど使用しましたが、新品同様の品物です。※専用箱はありません。※取扱説明書は以下のサイトからダウンロードして下さい。https://jp.yamaha.com/files/download/other_assets/3/315613/HS850_740A_650A.pdf



ヤマハ YAMAHA ハイハットスタンド HS650A



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