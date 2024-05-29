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商品詳細
NHK朝ドラ「らんまん」のモデル牧野富太郎（明治・大正に活躍した植物分類学の父とされる理学博士）先生が生涯をかけて集大成した植物大図鑑です。①原色牧野植物大図鑑 離弁花・単子葉植物編（定価本体35,000円+税）②原色牧野植物大図鑑 合弁花・離弁花編（定価30,000円+税）以前知人からお礼にと いただいたのですがあまり興味がなくそのまま保管していた品物です。
http://narcologia.ru/goods/displease687231.html
http://narcologia.ru/goods/injure941167.html
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