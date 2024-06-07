オーブリー・ビアズリー　世紀末の光と闇の魔術師　初版　帯付き　Beardsley

オーブリー・ビアズリー世紀末の光と闇の魔術師海野弘世紀末のイギリスに現れ、大胆なデフォルメや奇想ともいえる圧倒的なデザイン力で「鬼才」と謳われながら、25歳の若さでこの世を去ったビアズリー。日本でも、手塚治虫から資生堂デザインにまで影響を与えたカリスマの作品集。オーブリー・ビアズリーAubreyBeardsleyヴィクトリア朝世紀末美術耽美アールヌーボー初版帯付き------------------------------------------------■状態画像参照ください※（あくまで中古品ですので、新品をお求めや、細かい神経質な方はご遠慮下さい）#絶版#希少本