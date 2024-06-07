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オーブリー・ビアズリー　世紀末の光と闇の魔術師　初版　帯付き　Beardsley
商品番号 T29619202761
商品名

オーブリー・ビアズリー　世紀末の光と闇の魔術師　初版　帯付き　Beardsley
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーブリー・ビアズリー世紀末の光と闇の魔術師海野弘世紀末のイギリスに現れ、大胆なデフォルメや奇想ともいえる圧倒的なデザイン力で「鬼才」と謳われながら、25歳の若さでこの世を去ったビアズリー。日本でも、手塚治虫から資生堂デザインにまで影響を与えたカリスマの作品集。オーブリー・ビアズリーAubreyBeardsleyヴィクトリア朝世紀末美術耽美アールヌーボー初版帯付き------------------------------------------------■状態画像参照ください※（あくまで中古品ですので、新品をお求めや、細かい神経質な方はご遠慮下さい）#絶版#希少本
http://narcologia.ru/goods/pompous904923.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming112792.html
http://narcologia.ru/goods/septet451419.html

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