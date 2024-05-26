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- [PSA10] Pokemon ポケモン 063/SV-P シャワーズ
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商品詳細
コレクションとしてずっと大切に保管しております。タバコは吸わないので臭い等の心配はないかと思います。PSAケースに入ったままお送りします。詐欺等ないのでご安心ください。水濡れ対策など万全にします！購入の前に一言メッセージ頂けると助かります。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定、プロモーションカード(PR)
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