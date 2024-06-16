Xbox series s 本体 512GB JBLマイク付きイヤホン付属

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XboxSeriesS定価:37978円内容物Xboxseriess本体ワイヤレスコントローラーHDMIケーブル電源ケーブルJBLイヤホン詳細2022年8月頃に新品で購入。目立った傷はありません。正常に動作します。全く使わなくなったので出品します。コントローラーも誤作動はありません。JBLイヤホンは少し汚れがありますが使用には問題ありません。不要の場合はコメントお願いします！マイク付きのためゲーム内で人と喋りながらできます。必要であれば電池も付属します。外箱が必要な場合は少し時間を頂きます。多少でしたら値下げ可能です