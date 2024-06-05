BTS シュガ Agust D 日本限定 特典トレカセット

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商品詳細
『SUGA|AgustDTOUR‘D-DAY’inJAPAN』限定絵柄ホログラム入り未公開フォトカード3枚セット★硬貨ケース＋防水袋にいれて追跡番号付き発送します※新品未開封ですが素人保管のため神経質な方のご購入はご遠慮ください※即購入OK※バラ売り・値下げ交渉NGD-DAY'2形態セットラキドロ『SUGA|AgustDTOUR‘D-DAY’inJAPAN』AgustDSoloAlbum‘D-DAY’ラッキードローイベント JAPANOFFICIALSHOP購入者先着特典トレーディングカードトレカフォトカードPHOTOCARD방탄소년단シュガユンギミンユンギ
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