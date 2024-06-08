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SEVENTEEN caratzone ソウルコン　ホシ　トレカ　カラットゾーン
商品番号 L90057495965
商品名

SEVENTEEN caratzone ソウルコン　ホシ　トレカ　カラットゾーン
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 2,729 円
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商品詳細

SEVENTEENcaratzoneソウルコン　ホシ　トレカ　海外製品のため初期傷やスレ等がある場合がございます。ご了承いただける方のみご購入お願いします神経質な方はご遠慮ください。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便にて発送させていただきます。トレカにつきましてはスリーブ＋硬質ケース＋防止対策での発送。followソウルコンカラットゾーンseventeenCaratzoneホシ
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