SEVENTEEN caratzone ソウルコン　ホシ　トレカ　カラットゾーン

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商品詳細
SEVENTEENcaratzoneソウルコン ホシ トレカ 海外製品のため初期傷やスレ等がある場合がございます。ご了承いただける方のみご購入お願いします神経質な方はご遠慮ください。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便にて発送させていただきます。トレカにつきましてはスリーブ＋硬質ケース＋防止対策での発送。followソウルコンカラットゾーンseventeenCaratzoneホシ
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