週末限定値引 プレイステーション5 本体CFI-1000A ソフト オマケ付き

¥53,000→¥50,000週末まで値引しております。月曜日にまた元値に戻します。この機会に是非。「プレイステーション5」CFI-1000Aディスクドライブ搭載 825GB2021年8月に店頭新品購入後、月に2度ほどの使用です。動作に問題はありません。ニンテンドーSwitchに乗換のため出品致しました。初期化済みです。ソフトはPS4用DAYSGONE・FARCRY5・OUTRIDERS・BIOHAZARDRE3・CyberPunk2077・STARWARSJEDIFALLENORDERPS5用BACK4BLOODになります。いずれも特典使用済みです。オマケは縦置き用、横置き用の各本体カバー、USB分配器になります。本体に写真記載の少し汚れがあります。ご理解のうえ、購入下さいませ。この商品に含まれているもの本体 1台コントローラー 1個本体設置台 1個HDMIケーブル 1本電源ケーブル 1本コントローラ用USBケーブル 1本箱 1箱説明書 ソフト7本おまけ3点神経質な方は購入をお控え下さい。よろしくお願い申し上げます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5



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