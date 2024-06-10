プレイステーション5 デジタル Edition PS5

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商品詳細
プレイステーション5デジタルEdition使用感あり。できる限り清掃はしております。HDMIは純正品未使用。コントローラーは新品になります。箱説明書有。発送時は箱に直接伝票貼らせていただきます。#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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