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Nintendo Switch バッテリー強化版　本体
商品番号 Q93862069489
商品名

Nintendo Switch バッテリー強化版　本体
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらは中古品となります。システムバージョン:16.0.3初期化済み動作確認済み付属品は写真に写っているものが全てとなります。（箱なし、セーフティガイド欠品）本体下、製造番号のバーコードなし。備品（コード以外）状態（弱悪）画面、本体にスレ、キズ、汚れ等がございます。即購入OKです。値下げは不可です。自宅保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。質問等には返信できない場合がございますのでご了承下さい。専用や取り置きはしておりません。※住所記載漏れ・住所不備・転居によるお届け先の変更等により\"送料\"が発生する場合は、\"ご購入者様負担\"となりますので、ご住所等お間違いのないようお願いいたします。#PS4#PS5#SONY#Nintendo#任天堂#Switch#スイッチ#ゲームソフト#本体#9_3291
http://narcologia.ru/goods/shuttle997725.html
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