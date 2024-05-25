マーダーケースブック　全96冊　バインダー付き

神経質な方はご遠慮下さいプロフィール必読です。デアゴスティーニから出されてたマーダーケースブックの全96冊とバインダーになります。写真2枚目のようにバインダーのシール剥がれや写真3枚目のようにバインダーの経年劣化で割れたりしてますが読む分には支障はないかと思います。コレクション用には不向きだと思います。質問、写真の追加などございましたらコメントお願いします。お値下げできません。よろしくお願い致します。



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