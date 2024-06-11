沙花叉クロヱ 直筆メッセージ＆箔押し複製サイン入りポストカードフルセット購入特典

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沙花叉クロヱ直筆メッセージ＆箔押し複製サイン入りパセリ描き下ろしポストカード「ホロライブ沙花叉クロヱ活動1周年記念活動1周年記念フルセット」購入特典\"写真参照のうえご購入下さい。あくまで素人保管の中古商品であることをご了承のうえご購入下さい。値下げ交渉は応じられませんので、返信しないことがあります。コメントは不要ですので、そのまま購入して下さい。\"#沙花叉クロヱ#ホロライブ2030449-8501雑007-67892