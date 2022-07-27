総額78000円以上！Meta Quest 2 256Gb セット品！

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商品詳細
メタクエスト2(旧オキュラス)です。買い替えの為出品です。10回くらい使用してます。初期化済みです。MetaQuest2(256Gb)本体 純正エリートストラップ(バッテリー内蔵版)純正Metaquest2専用キャリングケースシリコンカバー等アクセサリー本体に元々付いていたストラップに少し汚れがありますが、エリートストラップを使用する事になると思います為こちらは使用する事はないかと思います。
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