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ファイナルファンタジー16 PS5 コントローラー FF16 プレステ5
商品番号 O12353844011
商品名

ファイナルファンタジー16 PS5 コントローラー FF16 プレステ5
ブランド名 ソニーインタラクティブエンタテインメント
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆DualSenseワイヤレスコントローラー“FINALFANTASYXVI”リミテッドエディション　返品保証あり！！•未使用品⭐️あと1つ。早い者勝ちです！！　　　　　⭐️送料分を抑えての、特別価格のため商品の外箱無しで発送させていただきます。箱に若干ダメージがありますが、箱付きが良いというお客様は＋３００円で送れます。•送料無料⭐️コメントなし即購入可能•中身確認の為、通電開封済み⚠️倒産展示品の為、未使用ですが、中古品としてご理解頂ける方とのお取引きを希望しております。⚠️プロフィールも必読おねがいいたします。商品説明DualSenseワイヤレスコントローラー“FINALFANTASYXVI”リミテッドエディション　CFIJ-15500
http://narcologia.ru/goods/Adder93475.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric128945.html
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