米津玄師 YANKEE 初回限定画集版

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！米津玄師YANKEE初回限定画集版発売当時予約して新品で購入しCDを取り込んでから自宅保存していました。多少スリーブに凹みはありますが、目立った汚れやキズはなくきれいな状態だと思いますが、中古品ですのでご理解の上、ご検討ください。ご不明点がありましたらお気軽にコメントお願いします。即購入可能です。◎即購入OK◎購入時コメント不要◎取引メッセージ不要◎値引き交渉不可◎プロフィールをご確認ください◎連休中は発送が遅れる場合がございますなお、他サイトでも出品しているため、商品を取り消す場合がございます。#米津玄師#CD#限定盤#邦楽前作『diorama』以来約2年ぶりとなる、2014年4月23日リリースの2ndアルバム。ボカロ・シーンで絶大な人気を誇る“ハチ”が米津玄師名義で放つ、強力な個性を発揮した一枚。描き下ろしイラストを多数使ったスペシャルパッケージ“画集盤”。
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