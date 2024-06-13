新品未使用です。メイズの完全受注生産のパーカーです。非売品の為、もう手に入れる事が出来ない貴重な品物です。裏起毛で暖かい。こちらの商品に限り値下げ交渉を受付けます。着丈68身幅55素人採寸ですので多少誤差有り。このパーカーを購入した直後、コロナ禍時代になりLIVEに着て行こうと思っていましたがLIVEも中止になったりと出番がないままです。今回引っ越しをする為、泣く泣く断捨離の為、お譲りします。受注生産期間に買い逃した方どうぞ！11月には単独LIVEもありますので多くのファンがこれを着て行くと思います。



MAY'S メイズ unlock パーカー L



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