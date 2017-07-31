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UVERworld 日産スタジアムグッズTシャツ 赤T 白Tシャツ 公演1回着用
商品番号 N60306443786
商品名

UVERworld 日産スタジアムグッズTシャツ 赤T 白Tシャツ 公演1回着用
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UVERworld先日の日産スタジアム公演で1度着ました。その後洗濯して購入時の物に戻した状態で保管してます。サイズは2点ともXLです。
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