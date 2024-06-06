バスタフェロウズ2 DXエディション ステラワース 小冊子 ＋ 店舗CD 付属

NintendoSwitchソフトBUSTAFELLOWSシーズン2DXエディション★予約特典ドラマCD「BUSTAFELLOWSTHEREAL」★ステラワース特典小冊子★ステラワース特典ドラマCD付属します。★他にもゲーム関連出品中★#ムクロちゃんのゲーム新品・未開封シュリンク付きバスタフェロウズ2【DXエディション同梱内容】└ニューシーグの人気ピザ店『タートルピザ』のデリバリーを模した特製BOXにゲームソフトと特典がセットになった豪華7点セットです。1）ゲームソフト2）焼きたてタートルピザ（イラストポートレート）3）サウンドトラックCD4）ドラマCD「Allourloveonyourbirthday」5）アクリルイラストボード（台座付き）6）「BUSTAFELLOWSseason2」パンフレット7）「タートルピザ」ショップカード※初期不良や不足品などがあった場合、未開封のため当方ではなくメーカーへお問い合わせお願いします。店舗特典ドラマCD【B】「BreakingGood」テウタ(CV近藤唯)リンボ(CVKENN)モズ(CV福山潤)スペシャル特典小冊子（描きおろしイラスト表紙・書きおろしショートストーリー収録）★男性キャラクター視点（リンボ/シュウ/ヘルベチカ/モズ/スケアクロウ）★BADEND後日談（リンボ/シュウ）発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)を予定しております。荷姿は未定ですが、再利用の梱包材を使用しますことをご了承くださいませ。★キャスト★近藤唯KENN細谷佳正吉野裕行福山潤白井悠介西川舞園崎未恵柿原徹也西山宏太朗吉村和紘杉田智和小松昌平石川界人駒田航千葉翔也浅沼晋太郎深町寿成ほか#バスタフェ#バスタフェロウズ#バスタフェロウズ2#BUSTAFELLOWS#DXエディション#ステラワース#ステラワース特典#小冊子#ドラマCD#CD#乙女ゲーム#Switch#NintendoSwitch#Nintendo_Switch#文化放送#KENN#福山潤#白井悠介#柿原徹也#西山宏太朗#杉田智和#石川界人#浅沼晋太郎



BUSTAFELLOWS シーズン2【DXエディション】☆ステラセット：Switch ...



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BUSTAFELLOWS シーズン2【DXエディション】☆特典付：Switch | ステラ ...



Nintendo Switch - バスタフェロウズ2 DXエディション ステラワース ...



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バスタフェロウズ シーズン2】予約特典や最安価格ショップ比較まとめ ...



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BUSTAFELLOWS」ドラマCDの内容をチラ見せ！店舗特典をまとめてチェック ...



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