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プレイステーション3
商品番号 W20427918050
商品名

プレイステーション3
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 3,588 円
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商品詳細

初期型80GB動作確認済初期化済キズ、ホコリありです。写真に写ってるのが全てです。説明書ありません。アルコール除菌してお送りします☻
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