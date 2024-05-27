ジャンク★PS3 薄型本体 CECH-3000A 電源OK

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◉こちらジャンク扱い品の出品になります。ご了承下さい。【出品物】✼PS3本体CECH-3000A✼電源ケーブル✼USBケーブル✼３色AVケーブル◆元箱、説明書、コントローラーは有りません。◆本体の電源は入り、専用ゲームソフトを読み込みました。◆本体に傷み、スレ傷、汚れ、溝にホコリが有ります。◆映像確認は３色AVケーブルで行いました。HDMIケーブルだと映像が映りませんでした。◆封印シールが剥がれています。◉以上の理由でジャンク扱い品にご理解出来る方、ジャンクの意味が判る方のみご検討下さい。◉発送は適当な箱に入れて、ぷちぷち梱包でヤマト便を予定しています。