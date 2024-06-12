【初回限定盤】ヨルシカ だから僕は音楽を辞めた

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商品詳細
【参考価格Amazonで12690円(10/3)】半年前に購入しました。1度開封し、そのまましまい込んでいたので、ほぼ新品同様だと思います。一応中古品ですので、ご理解のほどよろしくお願いします。CD、内容物、外箱全て美品です外箱、初回限定品付き値下げ×ですが即購入○です
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