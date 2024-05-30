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フィリスのアトリエDX
商品番号 P17841692148
商品名

フィリスのアトリエDX
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます❀✿大人気のアトリエシリーズ唯一のオープンワールドRPG『フィリスのアトリエDX』希少価値の高いSwitch版ですクリア後のシナリオが膨大、1と2が一緒になほどのボリュームがあり人気があります☆主人公フィリスの子だぬき的魅力がとにかく可愛い作品ですwほおきに乗って空を飛ぶ錬金術士はフィリスだけかな？いかがでしょうか？❀✿(ᵕᴗᵕ)ペコリお値段交渉ご遠慮くださいませ～
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