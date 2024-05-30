【新品】廃盤 激レア XBOX360 コントローラー マイクロソフト純正品 有線

【新品・未開封】XBOX360純正品USBコントローラーforWindowsPC用PCゲームで使用される方にも最も高評価で使いやすく壊れにくいとされているXBOX360のコントローラーです。USB接続の為、圧倒的にボタン入力の遅延も少ないです。当時物の為、現在では新品はかなりレアな物かと思います。箱の構造上、確実に未開封なのはお手元に届けばお分かりになるかと思いますが、保管の際の湿気による汚れか製造過程での汚れかわかりませんがよくみないとわからない程度の小さな汚れがついてる部分があるような気がします。拭けば簡単にとれる汚れだと思います。新品・未開封ではございますが、古いものになりますので御理解頂ける方の御購入をお待ちしております。APEXやオーバーウォッチ、フォートナイトなどPCでやる際にもかなり使いやすいPADかと思います。#ゲーム#XBOX360#PC用コントローラー#USBコントローラー#レトロ#激レア#有線コントローラー#Microsoft#純正品



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